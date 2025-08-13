Оценка влияния ГЭС на Байкал будет дана учеными России и Монголии в 2026 году

Российские и монгольские ученые представят результаты исследований о возможном влиянии строительства ГЭС в Монголии на экологию Байкала в ноябре 2026 года. Итоги совместной работы будут направлены в межправительственную комиссию, сообщил сайт издания СО РАН «Наука в Сибири».

Сроки были названы на состоявшемся в Улан-Баторе совещании по обсуждению и согласованию работ по теме «Комплексная экологическая оценка возможного воздействия монгольского проекта “ГЭС Эгийн-Гол” на реку Селенгу и озеро Байкал». «Он (отчет.— «Ъ») должен отражать возможные проблемы и пути их решения при строительстве гидротехнического сооружения на реке Эг»,— приводятся в публикации слова научного руководителя иркутского филиала СО РАН Игоря Бычкова.

Ответственными исполнителями работ в этом проекте выступают иркутский Институт динамики систем и теории управления и Институт географии и геоэкологии Монгольской академии наук.

«Мы испытываем большой энергетический дефицит. Экономика растет, спрос в энергетике тоже растет. Мы с китайскими коллегами построили ГЭС “Эрдэнэбурэн”, и этот проект очень активно развивается. На нашей встрече в Пекине (в октябре 2023 года.— «Ъ») я говорил вам, что было бы хорошо аналогичный проект провести и с Российской Федерацией, я говорю о проекте ГЭС “Эгийн-Гол”. Мы, конечно, знаем о вопросах экологического порядка, мы готовы их решить вместе с российской стороной»,— заявлял президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в июле прошлого года.

Эгийн-Гол является притоком впадающей в Байкал Селенги. «Конечно, это сооружение — грандиозное и для Монголии, и по воздействию на Байкал. Разумеется, прежде чем принимать такого рода решения, абсолютно необходимо провести гидрологические расчеты, которые покажут, сколько в результате потеряет Байкал, и на их основе — полноценную экологическую экспертизу»,— говорил ранее в интервью «Интерфаксу» научный руководитель Института водных проблем РАН, экс-министр окружающей среды и природных ресурсов РФ Виктор Данилов-Данильян.

Валерий Лавский