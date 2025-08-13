Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Карьера потребовала консультаций

Во сколько обходятся услуги специалистов по трудоустройству

Найти работу стало сложнее. Почти треть вакансий не имеет отклика работодателей. На это обращают внимание опрошенные “Ъ FM” рекрутеры. И причина вовсе не в сезоне отпусков. Компании сокращают штат и наем новых сотрудников. А на этом фоне растет число запросов на консультантов по трудоустройству. Что происходит на рынке труда? И сколько стоит поиск работы? Выясняла Аэлита Курмукова.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Чтобы найти работу, специалисту уровня middle нужно закладывать минимум три месяца, а по факту — сразу полгода. Это на месяц больше, чем в 2024-м, говорят опрошенные “Ъ FM” рекрутеры. А чем дольше поиск, тем выше расходы. Этой осенью на рынок труда могут выйти тысячи людей, которые остались без работы. Достаточно посмотреть на статистику Росстата: за шесть месяцев 2025 года число закрытых бизнесов в полтора раза превысило количество открытых. 141 тыс. компаний прекратила свою деятельность.

Но количество вакансий на рынке труда упало до минимума, предупреждает управляющий партнер «Лаборатории карьеры» Анна Алфимова: «Количество вакансий с обратной связью сократилось втрое. Это большая цифра. И мы получаем все больше комментариев от соискателей, которые откликаются на 300-400 вакансий, но обратной связи нет. Половина из них автоматически уходит в отказ, половина — просто тишина.

Это говорит о том, что компании, у которых много проектов, связанных с развитием, начали оптимизироваться, снижать расходы на наем.

Они замещают позиции внутренними сотрудниками, так называемый тихий наем сейчас процветает, время для поиска увеличивается. Если это топ-менеджмент, то его можно спокойно и год искать».

А отклики без ответа работодателя не оставили выбора соискателям. Поэтому они на 20-30% чаще стали просить о помощи карьерных консультантов, делятся источники “Ъ FM”. В том числе в IT-сегменте, где драйвером рынка стал искусственный интеллект и фокус на экономию, замечает основатель агентства NewHR Кира Кузьменко: «В среднем сокращение персонала по IT-направлению в крупных компаниях может достигать 20-30%. Заметный процент соискателей готовы заплатить за консультацию по поиску работы. Они хотят понять, что происходит, почему им не отвечают? Специалисты помогают с резюме, в карьерной стратегии.

Появились и так называемые черные менторы, которые учат человека, как ответить на вопросы собеседования. Дальше этот трудоустроившийся обманом сотрудник качает права и пытается получить какие-то дополнительные выплаты у работодателя за увольнение.

Их немного на рынке, не больше, наверное, 10%, но это влияет на "белых" кандидатов, которые сталкиваются с базовым недоверием от работодателя. Вот это сейчас растущий тренд»

Базовая карьерная консультация в среднем стоит 5 тыс. руб., в кадровых агентствах — от 25 тыс. руб., пакетные предложения с подготовкой к интервью и выбором профессионального трека 150-200 тыс. руб. — это цена за 10 встреч. Для топ-менеджеров — 250 тыс. руб. Есть и те, кто предлагает продвижение «под ключ», включая трудоустройство. Но это еще не гарантия самой работы, подчеркивает партнер кадрового агентства Cornerstone Владислав Быханов: «Людям, которых сокращают, выплачивают по шесть окладов, и для них потратить 200 тыс. руб. — это не очень много. Соискатели охотно соглашаются на такие расценки.

Гарантий, что после прохождения всех этих тренингов они выходят на работу, тоже дать никто не может. Тренд этого сезона — многие кандидаты сталкиваются с недобросовестными консультантами. В большинстве случаев люди, заплатив даже по 100-200 тыс. руб., не получают результата. Такие карьерные консультанты могут звонить своим знакомым HR-директорам с просьбой, мол, ты просто с ним встреться, пообещай, что мы можем организовать от трех до пяти собеседований. Часто это бывают номинальные встречи на перспективу».

Найти работу становится сложнее и дороже, это уже мировой тренд. На что, например, обращают внимание журналисты The Wall Street Journal. Сопровождение топ-менеджеров при поиске работы стоит от $10 тыс. А после долгих поисков и неудач соискатели размещают свое резюме даже на билбордах.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Аэлита Курмукова

