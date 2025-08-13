Мэр Арзамаса попросил жителей города не растаскивать то, «что упало с неба»

Глава администрации Арзамаса Александр Щелоков обратился к жителям города с просьбой объяснить детям, что если «что-то упало с неба», то не нужно «бежать любопытствовать и растаскивать». Это обращение глава города опубликовал в своем Telegram-канале после того, как 11 августа в Арзамасе в результате атаки БПЛА два человека погибли, еще двое пострадали.

По словам господина Щелокова, всем ответственным лицам известен механизм принятия решений при атаках БПЛА. Жителям города он посоветовал не игнорировать памятки о том, как вести себя при атаках. Такие памятки регулярно публикуются, но жители их «просто перелистывают».

Также глава города призвал жителей Арзамаса к ответственности. По его словам, в социальных сетях появляются снятые арзамасцами видео и фото: «Это не только и не столько про штрафы. Это про нашу ответственность. Видим теперь у противника видео и фото из некоторых городских квартир и с некоторых аккаунтов с соответствующими комментариями».

Как писал «Ъ-Приволжье», ранее региональные власти ввели для граждан и СМИ запрет на публикацию фото и видео, на которых видны результаты атак беспилотнков. Также запрещено указывать объекты, которые пострадали от таких атаках. За это предусмотрена административная ответственность.

Андрей Репин