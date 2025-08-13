Мексика передала США 26 предполагаемых членов наркокартелей

Силовые структуры Мексики передали США 26 человек. Их считают связанными с преступными организациями, которые представляют угрозу для безопасности Мексики, сообщил в соцсети X глава министерства безопасности и защиты граждан Мексики Омар Гарсия Арфуш.

Министр заверил, что передача преступников прошла «в строгом соответствии с законом о национальной безопасности» и по запросу министерства юстиции США. Американская сторона обязалось не добиваться применения смертной казни к переданным лицам.

В числе выданных преступников оказался Абигаэль Гонсалес Валенсия по прозвищу Эль-Куини, главарь одноименной группировки, которая выступала союзником картеля «Нового поколения Халиско» (Сartel Jalisco Nueva Generacion, CJNG) и поставляла кокаин и метамфетамин в США и Европу, уточняет «РИА Новости». В 2019 году СМИ писали, что правоохранительным органам Мексики известны 13 основных каналов поставок фентанила в США. Основными преступными группировками, контролировавшими этот поток, были картели «Синалоа» и CJNG.