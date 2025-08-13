Прокуратура просит исполнительный лист для взыскания средств с пермского СМИ

Прокуратура Пермского края обратилась в арбитражный суд с заявлением о выдаче исполнительного листа для взыскания средств с ООО «Центр деловой информации» (издает газету Business Class). Оно было направлено после того, как апелляция подтвердила решение первой инстанции о взыскании с общества более 36 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

По мнению прокуратуры, ООО и Пермская городская дума заключили муниципальные контракты в условиях конфликта интересов. В частности, контрактный управляющий думы Константин Шестаков на тот момент был гражданским мужем учредителя «Центра деловой информации». 11 марта требования прокуратуры были удовлетворены частично — суд решил взыскать с общества в бюджет Перми 31,3 млн руб. и 5 млн руб. процентов.

Ответчик с судебным актом не согласился и безуспешно пытался обжаловать его в апелляции. Сейчас на решения подана кассационная жалоба, которая была зарегистрирована 11 августа.