Лучший бомбардир КХЛ Джошуа Ливо покинул «Салават Юлаев»

32-летний нападающий Джошуа Ливо и хоккейный клуб «Салават Юлаев» по обоюдному согласию расторгли контракт, действовавший до 31 мая 2027 года. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

До прихода в «Салават Юлаев», форвард выступал в Национальной хоккейной лиге — за Toronto Maple Leafs, Vancouver Canucks, Calgary Flames, Carolina Hurricanes и St. Louis Blues. В НХЛ он сыграл 265 матчей, в которых заработал 93 очка (42+51).

В уфимский клуб канадец перешел в начале сезона 2023/2024. За время выступления в Континентальной хоккейной лиге он сыграл в 122 матчах, набрал 142 очка (70+72). В минувшем сезоне Джошуа Ливо стал лучшим снайпером и лучшим бомбардиром регулярного чемпионата лиги (49+31), побив рекорд по числу забитых шайб.

По итогам сезона Джошуа Ливо признан самым ценным игроком регулярного чемпионата и получил приз «Золотая клюшка».

Идэль Гумеров