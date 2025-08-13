СМИ сообщили о предложении МВД запретить заглушки для ремней безопасности

Научный центр безопасности дорожного движения МВД России опубликовал обзор, авторы которого предложили ввести контрастную расцветку ремней безопасности и запретить продажу заглушек для замков ремней. ТАСС и некоторые другие СМИ трактуют мнение авторов статьи как позицию МВД.

В материале предлагается закрепить в регламенте специальную расцветку для ремней — например, черно-белую со светоотражающими элементами. «Использование таких ремней безопасности позволило бы им быть определяемыми комплексами ФВФ почти при любых условиях и более заметными сотруднику полиции, в том числе в темное время суток, когда фиксируется наибольшая тяжесть последствий от ДТП»,— говорится в обзоре.

Научный центр безопасности также предложил запретить продажу и распространение заглушек для ремней безопасности, которые позволяют отключать специальный сигнализатор в машине. Кроме того, в ведомстве считают целесообразным ввести применение датчиков длины вытянутой лямки, звуковых и световых сигналах и визуального информирования всех пассажиров о непристегнутых ремнях безопасности.