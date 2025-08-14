В Соликамске создали совет директоров местных промпредприятий

В Соликамском округе создан совет директоров промышленных предприятий. Постановление об этом подписал глава муниципалитета Александр Русанов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Как указано в документе, совет образован для координации совместных действий главы Соликамска, предприятий, администрации округа, направленных на проведение социально ориентированной политики, развитие промышленных предприятий и взаимодействие при подготовке решений по вопросам местного значения.

В состав совета вошли гендиректор АО «Соликамский завод “Урал”» Ильгам Ахмадуллин, директор ООО «Соликамский завод десульфураторов» Валерий Выдрин, директор ООО «Соликамская ТЭЦ» Сергей Гуральник, гендиректор ОАО «Соликамский магниевый завод» Руслан Димухамедов, директор ООО «Соликамский опытно-металлургический завод» Иван Иртегов, директор филиала "Россети Урал" - "Пермэнерго" Вячеслав Костецкий, гендиректор ПАО «Уралкалий» Виталий Лаук, директор территориально-производственного предприятия «Полазнанефтегаз» ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь» Алексей Прытков, директор ООО «Завод металлических изделий» Серафим Садков, президент АО «Соликамскбумпром» Наталия Ступникова, гендиректор АО «Газпром газораспределение Пермь» Сергей Черезов и гендиректор АО «Транспорт» Андрей Чукреев.