Агропредприятия «Продимекс» в Воронежской области убрали более 50% площади под озимой пшеницей

В этом году уборочная кампания на предприятиях «Продимекс Агро», входящего в ГК «Продимекс», стартовала четвертого июля. Первыми к уборке приступили хозяйства, расположенные в южных районах Воронежской области — Кантемировском, Подгоренском и Ольховатском. По данным компании, на 28 июля убрано свыше 50% от общей площади под озимой пшеницей. Темп уборки в этом году с самого начала был высоким, снизился только в третью неделю июля из-за затяжных дождей. Как только погода стабилизировалась, уборка вернулась к высокому производственному темпу и проходит без задержек.

Фото: ГК «Продимекс»

С наиболее высокими показателями урожайности озимой пшеницы — свыше 65 ц/га — лидируют агропредприятия Панинского, Эртильского и Таловского районов.

Уборка ярового ячменя в этом году стартовала практически одновременно с уборкой озимой пшеницы, с пятого июля, но наиболее активная фаза началась со второй недели июля. Средняя урожайность этой культуры составляет 50 ц/га, убрано около 40% от запланированной площади. Высокие показатели урожайности ярового ячменя отмечаются у предприятий, расположенных в Панинском, Эртильском и Бутурлиновском районах Воронежской области.

Предприятия не испытывают дефицита в зерноуборочной технике, поэтому уборка культур проводится в установленные сроки.

Специалисты прогнозируют хорошую урожайность зерновых. Состояние посевов сахарной свеклы они характеризуют как хорошее, несмотря на то, что часть площадей пострадала от града и выдувания. Сырьевые службы сахарных заводов предоставляют данные, свидетельствующие о хорошей динамике роста корнеплодов. Дожди, замедлившие уборку зерновых, в то же время должны положительно сказаться на росте массы корнеплодов сахарной свеклы, и это позволяет делать оптимистичные прогнозы по урожайности культуры, отмечают в компании.

«Продимекс» — один из крупнейших российских агрохолдингов, лидирующий по производству сахара в РФ (выпускает более 1,2 млн т продукции в год). Основной владелец группы компаний — Игорь Худокормов. В составе ГК — 14 сахарных заводов в шести регионах, а также земельный банк в объеме 900 тыс. га в наиболее благоприятных для развития агробизнеса субъектах (Белгородской, Воронежской, Курской, Липецкой, Тамбовской и Пензенской областях, а также в Краснодарском и Ставропольском краях). Ежегодно компания получает около 8 млн т продукции растениеводства, в том числе более 6 млн т сахарной свеклы (а по итогам 2023 года — 8,25 млн т), более 2 млн т зерновых, зернобобовых и масличных. Количество сотрудников на предприятиях— свыше 13 тыс. человек.