Пермское УФАС возбудило дело из-за рекламы спортклуба YoBody Fitness

УФАС возбудило дело из-за рекламы фитнес-клуба YoBody Fitness в Перми, сообщает пресс-служба антимонопольного управления. В рекламе спортивного центра, размещенной на первом этаже ТЦ «Лайнер» на бульваре Гагарина, 46, указано: «лучший фитнес». Дело возбуждено в отношении рекламодателя ООО «Урал Фит» по признакам нарушения Закона о рекламе.

В УФАС отмечают, что в рекламе клуба YoBody Fitness не указан критерий, по которому производилось сравнение, и объективное подтверждение утверждения. В то же время законодательство запрещает использовать в рекламе сравнение без конкретного критерия и его объективного подтверждения.

Согласно сервису Kartoteka.ru, ООО «Урал Фит» создано в конце 2024 года в Москве, ведет деятельность фитнес-центров. Компания является структурой сети YoBody Fitness, возглавляет организацию Антон Толмачев, он же (1%) вместе с ООО «Биэнджи групп» является соучредителем общества.

Спортивный центр московской сети YoBody Fitness открылся в ТЦ «Лайнер» в начале этого года. Клуб размещается на 4-м этаже торгового центра и занимает площадь 1,4 тыс. кв. м.