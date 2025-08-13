Суд рассмотрит дело о хищении 15 млн рублей у пенсионера в Челябинске

В Челябинске прокуратура завершила расследование уголовного дела двух подозреваемых в мошенничестве в особо крупном размере. Теперь его рассмотрит Калининский районный суд для вынесения приговора. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Следствие считает, что двое граждан под видом работодателя сообщили 77-летнему пенсионеру в мессенджере WhatsApp о проверке работников бухгалтерии, а также сказали ему снять деньги со своего расчетного счета. Денежные средства нужно было передать курьеру, который якобы под охраной силовиков перевезет их на хранение в Центральный банк РФ. Таким образом у пенсионера похитили 15,1 млн руб.

Обвиняемые не признали вину. Их имущество арестовано.