Умер ветеран спецназа «Альфа» полковник Владимир Зайцев

Вице-президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Владимир Зайцев умер на 78-м году жизни, сообщили в пресс-службе ассоциации. Владимир Зайцев был полковником и значимой фигурой в истории спецслужб.

Фото: Международная Ассоциация «Альфа»

Фото: Международная Ассоциация «Альфа»

Владимир Зайцев родился в 1948 году в Московской области. С 1982 по 1992 год он служил в группе «А» Седьмого управления КГБ СССР. В 1983 году участвовал в операции по освобождению захваченного пассажирского самолета в Тбилиси. Участвовал в боевых действиях в Афганистане.

За свои заслуги Владимир Зайцев был награжден орденами Красного Знамени, Красной Звезды и «За личное мужество». После службы в КГБ он стал помощником председателя правительства РФ по силовому блоку и руководил фондом поддержки антитеррористических подразделений «Антитеррор». В последние годы занимал пост вице-президента международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» и входил в общественный совет газеты «Спецназ России».

Спецназ во власти и бизнесе

В 1976–1978 годах проходил срочную службу в спецназе Главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба СССР

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

В 2006 году тогдашний министр обороны России Сергей Иванов рассказал в интервью: «Я знаю, например, двоих известных в стране людей, которые в свое время срочную службу проходили в спецназе ГРУ — Козак и Сурков. Оба, кстати, мне приватно говорили, что они нисколько не жалеют о том, что в свое время два года прослужили в спецназе. Жизнь им потом много дала». В официальной биографии господина Суркова упоминаний о службе в ГРУ нет

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

В 1982–1984 годах проходил срочную службу в спецназе внутренних войск МВД СССР

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

В 1998 году стал командиром 2-го полка Отдельной дивизии оперативного назначения внутренних войск МВД России. Имеет право ношения крапового берета (высшая форма отличия военнослужащих подразделений специального назначения)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Коротаев  /  купить фото

Служил в группе «А» («Альфа»). Был заместителем командующего силами специальных операций (ССО) главного (разведывательного) управления Генштаба (2013–2015), командующим ССО и заместителем начальника ГУ Генштаба (2015–2018)

Фото: Елена Афонина / ТАСС

Бывший военнослужащий спецподразделения «Альфа» (группа «А») Центра специального назначения ФСБ и 1-го отряда спецназа внутренних войск «Витязь»

Фото: Светлана Шаганова / «Русское географическое общество» / Светлана Шаганова /

Проходил службу в спецподразделении ФСБ «Вымпел». Неоднократно принимал участие в боевых действиях и специальных операциях. За личное мужество при штурме Грозного в январе 1995 года награжден медалями «За отвагу» и «За отличие в воинской службе» первой степени

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

В 1987–1989 годах служил в спецназе ВДВ и участвовал в урегулировании конфликтов в Грузии, Армении, Азербайджане и Нагорном Карабахе

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Военную службу начал в частях специального назначения, где прослужил шесть лет. В 1985–1987 годах был в командировке в Афганистане. Награжден орденом «Красной звезды» и орденом «За службу Родине» III степени

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Дмитрий Козак, замглавы администрации президента РФ
В 1976–1978 годах проходил срочную службу в спецназе Главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба СССР

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Владислав Сурков, бывший помощник президента РФ (с 2013 по 2020 год)
В 2006 году тогдашний министр обороны России Сергей Иванов рассказал в интервью: «Я знаю, например, двоих известных в стране людей, которые в свое время срочную службу проходили в спецназе ГРУ — Козак и Сурков. Оба, кстати, мне приватно говорили, что они нисколько не жалеют о том, что в свое время два года прослужили в спецназе. Жизнь им потом много дала». В официальной биографии господина Суркова упоминаний о службе в ГРУ нет

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Герман Греф, глава Сбербанка
В 1982–1984 годах проходил срочную службу в спецназе внутренних войск МВД СССР

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Сергей Меликов, глава Дагестана
В 1998 году стал командиром 2-го полка Отдельной дивизии оперативного назначения внутренних войск МВД России. Имеет право ношения крапового берета (высшая форма отличия военнослужащих подразделений специального назначения)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Коротаев  /  купить фото

Александр Матовников, заместитель главнокомандующего Сухопутными войсками, бывший полпред в Северо-Кавказском округе
Служил в группе «А» («Альфа»). Был заместителем командующего силами специальных операций (ССО) главного (разведывательного) управления Генштаба (2013–2015), командующим ССО и заместителем начальника ГУ Генштаба (2015–2018)

Фото: Елена Афонина / ТАСС

Григорий Мыларщиков, начальник Управления организационного обеспечения аппарата Совета федерации
Бывший военнослужащий спецподразделения «Альфа» (группа «А») Центра специального назначения ФСБ и 1-го отряда спецназа внутренних войск «Витязь»

Фото: Светлана Шаганова / «Русское географическое общество» / Светлана Шаганова /

Сергей Шаврин, замглавы департамента государственной службы и кадров правительства РФ, экс-депутат Госдумы (2005–2012)
Проходил службу в спецподразделении ФСБ «Вымпел». Неоднократно принимал участие в боевых действиях и специальных операциях. За личное мужество при штурме Грозного в январе 1995 года награжден медалями «За отвагу» и «За отличие в воинской службе» первой степени

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Артем Кавинов, депутат Госдумы 7-го и 8-го созывов (с 2016)
В 1987–1989 годах служил в спецназе ВДВ и участвовал в урегулировании конфликтов в Грузии, Армении, Азербайджане и Нагорном Карабахе

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Игорь Станкевич, депутат Госдумы 7-го созыва (2016–2021)
Военную службу начал в частях специального назначения, где прослужил шесть лет. В 1985–1987 годах был в командировке в Афганистане. Награжден орденом «Красной звезды» и орденом «За службу Родине» III степени

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

