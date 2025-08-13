Умер ветеран спецназа «Альфа» полковник Владимир Зайцев

Вице-президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Владимир Зайцев умер на 78-м году жизни, сообщили в пресс-службе ассоциации. Владимир Зайцев был полковником и значимой фигурой в истории спецслужб.

Вице-президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Владимир Зайцев

Фото: Международная Ассоциация «Альфа»

Владимир Зайцев родился в 1948 году в Московской области. С 1982 по 1992 год он служил в группе «А» Седьмого управления КГБ СССР. В 1983 году участвовал в операции по освобождению захваченного пассажирского самолета в Тбилиси. Участвовал в боевых действиях в Афганистане.

За свои заслуги Владимир Зайцев был награжден орденами Красного Знамени, Красной Звезды и «За личное мужество». После службы в КГБ он стал помощником председателя правительства РФ по силовому блоку и руководил фондом поддержки антитеррористических подразделений «Антитеррор». В последние годы занимал пост вице-президента международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» и входил в общественный совет газеты «Спецназ России».