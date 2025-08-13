Суд в Нефтекамске рассмотрит уголовное дело об организации занятия проституцией

Нефтекамский городской суд рассмотрит уголовное дело в отношении восьми человек в возрасте от 24 до 37 лет. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии, они обвиняются, в зависимости от роли и степени участия в преступлении, в организации занятия проституцией (ч. 1 ст. 241) и вовлечении в занятие проституцией, совершенном организованной группой (ч. 3 ст. 240 УК РФ).

По материалам дела, с марта 2021 года по декабрь 2024 года один из обвиняемых со своей знакомой организовали в Нефтекамске массажный салон. В качестве администраторов они привлекли шесть человек, а «массажисток», которые, по мнению следствия, оказывали посетителям интимные услуги, двух девушек.

Обвиняемые частично признали вину.

Майя Иванова