В аварии под Ярославлем погиб водитель

В Ярославском округе на 245-м км трассы М-8 в аварии погиб водитель. Об этом сообщили в областном УМВД.

Фото: Дороги Ярославля, соцсети

ДТП произошло в районе деревни Белкино. По данным правоохранителей, 13 августа в 6:20 столкнулись автомобили Nissan, за рулем которого находился 65-летний водитель, и Kia, которым управлял 48-летний водитель. По предварительной информации ГАИ, Nissan Tiida при выезде со второстепенной дороги не уступил дорогу автомобилю KIA, имеющему преимущество в движении.

«В результате ДТП водитель автомобиля Nissan скончался до приезда скорой медицинской помощи»,— говорится в сообщении УМВД.

Полиция устанавливает обстоятельства произошедшей аварии.

Алла Чижова