Чистая прибыль Х5 Group по МСФО снизилась на 15,5%

Чистая прибыль Х5 Group, управляющей сетями «Перекресток», «Пятерочка» и «Чижик», во втором квартале 2025 года снизилась по МСФО на 15,5% по сравнению с прошлым годом и составила 29,8 млрд руб., сообщили в компании.

За первое полугодие 2025 года чистая прибыль Х5 Group сократилась на 18,9%, достигнув 48,1 млрд руб. Показатель EBITDA во втором квартале увеличился на 0,9% до 72,8 млрд руб., но за первое полугодие снизился на 3,8% и составил 122,8 млрд руб.

Выручка группы во втором квартале выросла на 21,6% и достигла 1,2 трлн руб. За первое полугодие выручка увеличилась на 21,2% — до 2,243 трлн руб.