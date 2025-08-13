Новое звание — предприниматель: ПСБ запускает программу подготовки предпринимателей для военнослужащих в отставке

11 августа банк ПСБ и Академия ПСБ запустили в Екатеринбурге новый поток обучения по программе «Новое звание — предприниматель», которая поможет ветеранам боевых действий и членам их семей, желающим открыть или активно развивать собственное дело, выстроить эффективную стратегию для старта и расширения бизнеса и избежать распространенных ошибок. Программа включает 7 модулей, охватывающих основы предпринимательской деятельности, и 9 практических блоков с тестовыми заданиями. Слушатели научатся выбирать прибыльную нишу, регистрировать бизнес, настраивать внутренние процессы, формировать бюджет и подбирать команду.



«В Екатеринбурге программа «Новое звание — предприниматель» вызвала большой интерес и удачно интегрировалась в региональные инициативы поддержки ветеранов военных действий. Наша программа составлена с учетом опыта ПСБ, накопленного в многолетней работе с бизнесом, и учитывает все нюансы, с которыми может столкнуться предприниматель, а также позволяет сразу применять знания на практике», — комментирует Алексей Ляшенко, заместитель управляющего Уральским филиалом ПСБ.

Преподавателями программы являются действующие предприниматели и эксперты с опытом работы от 5 лет. Обучение проходит в дистанционном формате, что позволяет заниматься в удобное время из любой точки страны. Банк ПСБ выступает надежным партнером на всех этапах: от обучения до практической реализации бизнес-проектов. Комплексный подход включает не только образовательные модули, но и экспертные консультации по вопросам налогообложения и финансового планирования, а также поддержку в работе с контрагентами и подрядчиками.

Поддержка участников и ветеранов СВО в ПСБ не ограничивается образовательной программой. Так, для предпринимателей — участников СВО, ветеранов боевых действий, военных пенсионеров и их семей в банке действует специальный тариф на расчетно-кассовое обслуживание «СВОи». В рамках этого тарифа предприниматели получают бесплатное обслуживание, неограниченное кол-во платежей без комиссии и переводы на счета физических лиц до 5 млн руб. в месяц без комиссии.

ПАО «Банк ПСБ»