За неделю нижегородцы отдали мошенникам 71 млн рублей
Жители Нижегородской области за неделю перевели аферистам более 71 млн руб., став жертвами мошеннических схем со «звонком из службы безопасности банка», откликнувшись на предложения о дополнительном заработке или покупая что-то через интернет. По данным полиции, всего за неделю в регионе зарегистрировано 101 подобное преступление.
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ
Так, в Дзержинске пенсионеру позвонили неизвестные, представившиеся работниками военной прокуратуры и «Ростелекома», и убедили его в необходимости задекларировать все имеющихся сбережения. Для этого требовалось передать деньги «государственному курьеру». В итоге пенсионер потерял более 1 млн руб.
Житель Заволжья нашел в интернете объявление о продаже автомойки высокого давления. Он связался с продавцом и в качестве полной предоплаты перевел ему 41 тыс. руб. После этого продавец на связь больше не выходил.
Жительнице Сарова позвонили из «благотворительного фонда» и сообщили, что она выиграла 200 тыс. руб. Для получения денег нижегородке предложили оплатить сервисный сбор. Она перевела на предоставленный мошенником банковский счет 33 тыс. руб., после чего связь с «благотворителями» оборвалась.