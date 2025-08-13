Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Ярославле расторгли контракт на поставку запчастей для КДМ

Ярославское МБУ «Горзеленхозстрой» расторгло в одностороннем порядке контракт с ООО «Вымпел» из Рязани на приобретение запасных частей для комбинированных дорожных машин (КДМ). Об этом сообщает портал Yarnews.

Комбинированные дорожные машины на уборке Ярославля

Фото: мэрия Ярославля

Фото: мэрия Ярославля

«Горзеленхозстрой» планировал закупить 14 деталей. Стоимость контракта составила 1,5 млн руб. Он был подписан в конце апреля. Поставщик должен был привезти детали в Ярославль в течение 45 дней. К 29 июля детали не поступили, 12 августа «Горзеленхозстрой» расторг контракт.

Алла Чижова

