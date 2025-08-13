В Ярославле расторгли контракт на поставку запчастей для КДМ

Ярославское МБУ «Горзеленхозстрой» расторгло в одностороннем порядке контракт с ООО «Вымпел» из Рязани на приобретение запасных частей для комбинированных дорожных машин (КДМ). Об этом сообщает портал Yarnews.

«Горзеленхозстрой» планировал закупить 14 деталей. Стоимость контракта составила 1,5 млн руб. Он был подписан в конце апреля. Поставщик должен был привезти детали в Ярославль в течение 45 дней. К 29 июля детали не поступили, 12 августа «Горзеленхозстрой» расторг контракт.

