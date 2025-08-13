В Энгельсе ищут подрядчика для ремонта тротуаров и автодорог за 28,8 млн рублей

Комитет жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса, транспорта и связи администрации Энгельсского района Саратовской области ищет подрядчика для ремонта тротуаров и автодорог общего пользования на территории Энгельса. Соответствующая информация опубликована на портале «Госзакупки».

Подрядчику предстоит выполнить работы с даты заключения контракта до 1 октября этого года. Отдельные этапы исполнения контракта не предусмотрены.

Исполнитель должен провести ремонт по ул. Мостостроевская (на участке от д. 70 до 1-го Островского проезда); по ул. 2-я Мостостроевская (на участке от д. 8 до 1-го Островского проезда); по ул. Спортивная (на участке от ул. Лесозаводская до ул. Западная); на участке от ул. Халтурина до ул. Театральная, д. 2; на участке от д. 128 до ул. Степная; по ул. Менделеева, в районе ГАУЗ «ЭГКБ № 1»; на участке от ул. Степная до ул. Тельмана (в районе сквера Верным сынам отечества).

Подрядчику необходимо производить фотофиксацию процесса выполнения работ. Также от него требуется содержать за свой счет охрану объектов, материалов, стоянки строительной техники и прочего имущества.

Извещение о закупке размещено 12 августа. Заявки принимаются до 20 августа. Начальная (максимальная) цена контракта — 28,8 млн руб.

Павел Фролов