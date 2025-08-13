Жительницу Кузбасса осудили за оскорбительный комментарий про «Бессмертный полк»

Кемеровский облсуд вынес приговор в отношении местной жительницы, оскорбившей в соцсети участников «Бессмертного полка». Ее признали виновной в реабилитации нацизма (ч.4 ст.354.1 УК РФ). Подсудимой назначили два года условно с запретом размещать материалы в интернете на аналогичный срок, сообщает объединенный пресс-центр судов региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Коммерсантъ Фото: Коммерсантъ

Основанием для возбуждения дела стал комментарий, который фигурантка дела оставила 9 мая 2024 года в соцсети под новостью «В Кузбассе более 100 тысяч человек приняли участие в акции «Бессмертный полк». В этом комментарии, считает следствие, жительница Кемерова проявила «явное неуважение к способу и форме празднования Дня Победы путем проведения шествия «Бессмертного полка», а также оскорбила память защитников Отечества».

Свою вину кемеровчанка не признала. Ранее ее уже привлекали к административной ответственности по ст. КоАП РФ о дискредитацию армии. За это правонарушение ее обязали выплатить штраф в размере 30 тыс. руб.

Александра Стрелкова