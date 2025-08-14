Газпромбанк: информированность клиентов играет ключевую роль в борьбе с мошенниками…

Как определить, что звонит мошенник? Кто такие дропперы? Какие самые важные правила поведения при сомнительных звонках? Об этом рассказывают представители Газпромбанка: Исполнительный Вице-Президент – управляющий по Западно-Сибирскому региону Павел Щербаков и заместитель начальника Департамента защиты информации Алексей Плешков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов Фото: Влад Некрасов

— Добрый день. Мы практически ежедневно слышим о том, как мошенники обманывают людей. В средствах массовой информации разбираются новые схемы, даются рекомендации. Очень активно обсуждается эта тема. Это значит, что схем и успешных для мошенников кейсов становится все больше?

— А.П.: Добрый день. Тот факт, что СМИ уделяют этой теме внимание, говорит не столько об увеличении количества схем, сколько о том, что идет настоящая борьба с мошенниками – борьба, в которой ключевую роль играет осведомленность населения об опасности потерять свои сбережения. И, конечно, как в любой войне, все стороны стараются победить. Поэтому и мошенники создают новые схемы, проявляют чудеса изобретательности.

— В борьбу с мошенниками активно вступили и банки…

— П.Щ.: Да. Это задача общая, и все банки в ее решении не конкуренты, а скорее партнеры. На законодательном уровне тоже идет поиск решений, которые не позволят мошенническим схемам развиваться. Появился закон, направленный на борьбу с дропперами…

— Расскажите, пожалуйста, более подробно, кто такие дропперы?

— А.П.: Это люди, которые предоставляют свои счета, карты мошенникам для незаконных операций, обналичивания денег. Теперь за подобного рода деятельность грозит уголовное наказание. Ведь получается, что это содействие мошенникам.

— Человек может не знать, что он стал дроппером?

— А.П.: Да, такое случается. Человек не понимает, что его используют в мошеннической схеме. Под разными предлогами преступники уговаривают потенциального дроппера открыть счет на свое имя, получить и перевести деньги. Мотивы и сюжеты зависят от изобретательности мошенников. Нередко появляется объявление о наборе на «подработку», предлагают оплату за «аренду карты», все это с пометкой о срочности. Предложение даже может поступить по цепочке от знакомых или родственников.

— В результате дропперы ничего не получают?

— А.П.: Не всегда. Бывает, что получают, но не более 5% от суммы незаконной операции, как правило. Но даже если бы заработок был более значительным, это не должно быть причиной для участия в преступных действиях. Стоит помнить о том, что это преступление, что такие «легкие» деньги принесут по-настоящему тяжелые проблемы. Ведь теперь за участие в подобных преступлениях грозит реальная уголовная ответственность.

— С дропперами понятно. Человек ищет легкий заработок, привлекательное, на первый взгляд, предложение. Как и жертвы мошенников, впрочем. Выходит, что к выгодным предложениям нужно относиться внимательно и лучше пропустить акцию, к примеру, чем отдать все свои сбережения мошенникам…

— П.Щ.: Конечно. Особенно если есть сомнения. Но даже если сомнений не возникло, не надо спешно принимать решение. Ведь это один из главных приемов мошенников. Вы якобы должны «успеть», поскольку предложение ограничено… Наши сотрудники нередко видят результат такой поспешности.

— А.П.: На этом основаны базовые методы социальной инженерии. Чаще всего мошенники сначала пугают своих жертв, помещая их в неожиданный контекст: «Вас привлекут к ответственности за финансирование терроризма и предательство…» или «Ваших родственников посадят в тюрьму, если Вы…» или «Ваши счета заблокируют, а имущество арестуют по суду, потому что Вы…» или «Ваша жизнь под угрозой, за Вами уже выехали агенты иностранных спецслужб, надо спешить!». Все эти приемы имеют единственную цель – испугать жертву, заставить отключить логическое мышление, нащупать слабое место и продолжить прицельно психологическое давление. Как только жертва дает слабину, телефонные мошенники тут же переходят к этапу закрепления и предлагают помощь, которая неизбежно приведет жертву к потере денежных средств или еще более значимым последствиям.

— П.Щ.: Все именно так и происходит. Сотрудники наших офисов нередко понимают по эмоциональному состоянию клиента, что он находится под воздействием мошенников, применивших метод социальной инженерии.

Жертвы обмана бывают настолько хорошо подготовлены мошенниками, что не всегда готовы воспринимать предостережения от банковских сотрудников. Преступники запутывают жертву, вынуждают к быстрым действиям, чтобы никто не помешал, чтобы не было времени проанализировать ситуацию, сама жертва не успела опомниться и проанализировать беседу. Поэтому мы советуем не давать возможность мошеннику начать свою психологическую обработку и сразу повесить трубку…

— Совет актуален прежде всего для пожилых клиентов, пенсионеров?

— П.Щ.: Бесспорно, это уязвимая группа клиентов. Но не следует думать, что жертвами мошенников не становятся молодые люди, такое нередко случается. Возможно, для молодежи будет не столь действенна схема «звонка из поликлиники», зато «прием на работу» или «супервыгодная акция» какая-нибудь могут сработать…Мы знаем немало примеров, к сожалению.

— Есть у вас конкретные истории с хорошим финалом?

— П.Щ.: Конечно. Историй про то, как замыслы мошенников не удались, стало больше именно благодаря информированию клиентов, специальной подготовке сотрудников. Например, приходит женщина, решившая забрать средства со всех счетов и вкладов сразу, а в причинах запуталась, переживает, торопится. Это сигнал, что имело место воздействие со стороны мошенников. Наши сотрудники задают дополнительные вопросы, предлагают помощь и, в результате, удается получить от клиента информацию о звонках и версиях преступников. У нас были случаи настоящего «спасения» денег клиентов от мошенников, клиенты оставляют благодарности нашим сотрудникам за грамотные действия. Рекомендую всем при любых сомнениях в общении с незнакомыми людьми на тему финансов получить консультацию специалиста в офисе банка, в том числе и по вопросам безопасности.

— Предлагаю напомнить всем клиентам Газпромбанка и других банков основные правила, которые помогут не стать жертвой мошенников

— А.П.: Такие правила существуют. Мы их нередко обновляем. Чтобы денежные средства всегда были в безопасности, а состояние нервной системы стабильное, придерживайтесь простых рекомендаций:

старайтесь не обсуждать в телефонном разговоре финансовые вопросы с неизвестными Вам оппонентами, вне зависимости от причин или характера звонка – помните, что эти данные - это Ваша личная конфиденциальная информация, в том числе персональные данные и банковские реквизиты, они должны быть известны только Вам;

при первом подозрении на попытку совершения в отношении Вас мошеннических действий по телефону немедленно прекращайте разговор – инициативно кладите трубку, если разговор важный и нужный, Вы сможете его продолжить, самостоятельно позвонив в Ваш банк;

помните, что работники правоохранительных или государственных органов не звонят с мобильных номеров или через мессенджеры гражданам РФ по рабочим вопросам, особенно тем, которые ничего противоправного никогда не делали - работники правоохранительных органов присылают бумажные повестки или приходят к Вам на адрес проживания лично;

помните, что работники банка никогда не спрашивают у Вас секретную информацию и не требуют подтверждения Вашей личности по СМС или в телефонном разговоре – они прекрасно знают из внутренних систем, кому они звонят, и продолжат разговор с Вами в случае его обрыва по техническим причинам;

ни в коем случае никому не сообщайте по телефону ничего из следующих чувствительных данных:

– номер договора, банковского счета или реквизиты Вашей банковской карты;

– CVV-код (три цифры на обороте банковской карты);

– логин и пароль для входа в мобильный и интернет-банк;

– содержание одноразовых СМС–кодов.

А лучше всего - сбросьте звонок и позвоните в свой банк по номеру телефона, указанному на обороте банковской карты или на сайте Вашего банка, чтобы уточнить, кто и для чего Вам звонил. Если это действительно важно, предыдущий прерванный звонок найдут, продолжат и донесут до Вас всю необходимую информацию – современные банковские технологии это позволяют.

