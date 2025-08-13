В Перми осужден местный житель, забывший гранату на автовокзале

Свердловский райсуд осудил жителя Прикамья за ношение гранаты РГД-5, сообщает Properm.ru. Мужчина работал дворником и при уборке территории нашел в урне рядом с клубом DOSKI боевую наступательную гранату, которую хранил в бытовке до конца смены. Затем он употребил алкоголь и отправился на автовокзал, где забыл опасный предмет в зале ожидания. После его обнаружения пассажиры были эвакуированы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Личность дворника была установлена, его задержали, а суд по ходатайству следствия отправил фигуранта в СИЗО. Суд первой инстанции приговорил его к трем годам лишения свободы со штрафом 30 тыс. руб.

Полицейские установили и личность мужчины, который выбросил гранату в урну. Им оказался посетитель клуба. В отношении него также было возбуждено уголовное дело, о результатах рассмотрения которого не сообщалось.