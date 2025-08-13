В Самаре возбудили уголовное дело по факту травмирования женщины из-за наезда электросамоката

По поручению руководителя СУ СКР по Самарской области Павла Олейника возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). Об этом сообщает СУ СКР по региону.

Фото: Ольга Кулишенко, Коммерсантъ

По информации ведомства, в СМИ и соцсетях выявлены сведения, что в 11 августа на ул. Революционной 12-летний подросток передвигался на самокате. Он «совершил наезд на 60-летнюю женщину, в результате чего пострадавшей причинены телесные повреждения».

Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление принадлежности самоката к СИМ (средствам индивидуальной мобильности), а также всех обстоятельств произошедшего.

Руфия Кутляева