Полеты из Перми в Баку продолжатся до весны 2026 года

Авиакомпания «ИрАэро» продлила полетную программу из Перми в Баку. Как следует из расписания аэропорта Большое Савино, старая программа действует до 19 октября 2025 года. Затем вылеты из Перми в столицу Азербайджана возобновятся 1 ноября 2025 года и будут продолжаться до 28 марта 2026 года. Полеты осуществляются на самолете Superjet с периодичностью один раз в неделю.

Как ранее сообщал «Ъ-Прикамье», в конце июля 2025 года Росавиация выдала допуск авиакомпании «ЮТэйр» (Utair) на открытие международного рейса из Перми в Баку. Перевозчик сможет выполнять рейсы три раза в неделю.