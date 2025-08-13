Экс-председатель Счетной палаты возглавил красноярский минсельхоз

Дмитрий Воропаев назначен министром сельского хозяйства Красноярского края. Губернатор Михаил Котюков сообщил об этом в ходе рабочей поездки в Назаровский муниципальный округ на совещании с руководителями предприятий аграрного сектора.

Фото: Сайт Счетной палаты Красноярского края, с сайта Счетной палаты Красноярского края Дмитрий Воропаев

Ранее, с 2019 года, господин Воропаев работал председателем Счетной палаты Красноярского края. Поэтому, по словам главы региона, ему хорошо знакомы вопросы «эффективности поддержки сельского хозяйства».

Предыдущий министр сельского хозяйства Илья Васильев ушел в отставку в июле 2025 года. Руководила ведомством после его увольнения первый заместитель министра Лариса Белецкая.

Валерий Лавский