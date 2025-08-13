Между Владивостоком и Петропавловском-Камчатским запустят субсидированные авиарейсы

Минтранс России запускает субсидирование авиаперевозок между Владивостоком и Петропавловском-Камчатским — оно будет действовать с 25 августа по 30 ноября этого года. Билеты по специальному тарифу будут стоить 9 тыс. руб. На это государство выделит более 148,5 млн рублей.

К такому решению пришли глава Минтранса Андрей Никитин и губернатор Камчатского края Владимир Солодов, сообщила пресс-служба министерства. В ведомстве отметили, что пассажиропоток в аэропортах Камчатского края растет: за год показатель вырос на 2,8%.

«Транспортная доступность региона продолжает развиваться: планируется строительство автодорожного обхода Петропавловска-Камчатского протяженностью 33,6 км»,— добавила пресс-служба. Также руководство Камчатского края работает над запуском круизного сообщения Петропавловск-Камчатский — Южно-Сахалинск — Владивосток, отметили в министерстве.