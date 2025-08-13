Челябинское УФАС оштрафовало Альфа-банк за ненадлежащую рекламу

Управление ФАС РФ по Челябинской области назначило штраф Альфа-банку из-за ненадлежащей рекламы на телевидении. Сумма взыскания составила 100 тыс. руб., сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Ненадлежащую рекламу банк распространял в ноябре 2024 года на телеканале НТВ. В видеоролике сообщали следующую информацию: «Только в Альфа-банке закажите бесплатную Альфа-карту, крутите барабан суперкэшбэка в приложении и получайте до 100% каждый месяц...».

Реклама также сопровождалась сносками с пояснениями, однако они были размещены «трудным для восприятия способом» и транслировались очень мало по времени. УФАС пришло к выводу, что это нарушает требования законодательства. Распространение рекламы в ходе рассмотрения дела прекратили.