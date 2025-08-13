СК проверяет падение трехлетнего ребенка из окна в Ярославле
В Ярославле следователи начали доследственную проверку по факту падения из окна 12-го этажа трехлетнего ребенка. Об этом сообщили в областном СУ СК.
Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ
В ведомстве рассказали, что вечером 12 августа на улице Нефтяников мальчик на некоторое время остался без присмотра взрослых, залез на подоконник, облокотился на москитную сетку и выпал из окна. Ребенка госпитализировали.
«В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. Следователем произведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение»,— сообщили в СК.