Власти Саратова предлагают 3,1 млн за снос аварийных домов в Кировском районе

Администрация Кировского района Саратова объявила аукцион на выполнение работ по сносу объектов капитального строительства. Соответствующая информация опубликована на портале «Госзакупки».

Речь идет о многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу. Исполнителю предстоит снести д. № 71 лит. АБ и д. № 71 лит. В по ул. им. Горького А.М. в Саратове с момента заключения контракта в течение 20 календарных дней.

Извещение о закупке размещено 12 августа. Заявки принимаются до 20 августа. Начальная (максимальная) цена контракта — 3,1 млн руб.

Подрядчик должен проводить работы в соответствии с техническими условиями ресурсоснабжающих организаций. Перед их выполнением он обязан во взаимодействии с ресурсниками вынести с территории аварийного дома коммуникации.

