Советский районный суд Казани взыскал с индивидуального предпринимателя более 1,7 млн руб в пользу заказчика за некачественное строительство деревянного дома. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане суд взыскал 1,7 млн рублей с подрядчика за некачественный дом

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ В Татарстане суд взыскал 1,7 млн рублей с подрядчика за некачественный дом

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

В июле 2022 года между сторонами был заключен договор на строительство деревянного дома стоимостью 580 тыс. руб. Работы завершились в августе 2022 года с предоставлением гарантии на герметизацию сруба на 36 месяцев и на покраску на 24 месяца.

В июне 2024 года во время ливня заказчик обнаружил серьезные недостатки: протечки между бревнами, разрушение слоя окраски, потемнение бревен и отслоение герметика. Несмотря на неоднократные обращения, предприниматель отказался устранять дефекты и признавать ответственность.

Роспотребнадзор обратился в суд за восстановлением прав потребителя. Суд взыскал 1,7 млн руб, включая стоимость некачественных работ, неустойку, компенсацию морального вреда и штраф. Решение вступило в силу.

Анар Зейналов