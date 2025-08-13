Фигурантам дела об убийстве возле ТРК «Космос» в Челябинске утвердили приговор

Второй апелляционный суд общей юрисдикции рассмотрел жалобы адвокатов восьми уроженцев Таджикистана, которых в октябре 2024 года осудили по делу об убийстве школьника возле торгово-развлекательного комплекса «Космос» в Челябинске. Сторона защиты не смогла оспорить назначенные им сроки. Об этом сообщает пресс-служба апелляционного суда.

Фото: Олег Кормильцев Фото: Олег Кормильцев

Убийство произошло вечером 9 апреля 2023 года. Суд установил, что в тот день 17-летний школьник Игорь Евстафьев погиб в результате нападения граждан Таджикистина, которые были вооружены палками и камнями. Смерь наступила от ножевого ранения и многочисленных побоев руками и ногами.

Приговор вынес Челябинский областной суд 28 октября 2024 года. Тогда четверых обвиняемых он признал виновными в совершении преступлений по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство группой лиц по предварительному сговору) и ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Шахром Миров получил наказание в виде 18 лет лишения свободы, Шахзод Сатторов — 14 лет, Абдулвахоб Сабуров — 12 лет, Тоир Джалилов — девять с половиной лет. Отбывать эти сроки подсудимым назначили в колонии строгого режима.

Еще четырех фигурантов суд признал виновным только в хулиганстве. Нажмиддин Имомов и Ислом Ахмадов были приговорены к пяти с половиной годам колонии общего режима, Зоир Джалилов — к пяти годам, Хуршед Одинаев — к четырем с половиной годам колонии общего режима.

Адвокаты просили отменить приговор из-за «существенных нарушений закона», оправдать осужденных за убийство, переквалифицировать обвинение и смягчить наказание. Эти требования апелляционный суд отклонил. Однако он все же внес некоторые изменения в приговор. По просьбе стороны защиты, Восьмой апелляционный суд исключил из него указание на причастность к убийству Имомова и Ахмадова. Кроме того, гражданские иски потерпевших, заявленных к Мирову, Джалилову, Сабурову и Сатторову, отменили и направили на новое рассмотрение. Ранее с каждого из них Челябинский областной суд взыскал 1,2 млн руб. моральной компенсации в пользу родственников погибшего.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», по делу об убийстве школьника у ТРК «Космос» подозреваемыми являются еще два гражданина Таджикистана, которых объявили в розыск. Прокурор Иван Кравцов после оглашения приговора рассказал, что смертельной драке предшествовал конфликт из-за оскорбительных публикаций в соцсетях. Игорь Евстафьев же оказался на месте преступления случайно.