В Челябинске завели дело после падения мальчика с качелей в парке Пушкина

Управление СК России по Челябинской области возбудило уголовное дело после падения мальчика с качелей в парке имени Пушкина муниципального центра. Расследование проводится по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья граждан), сообщает пресс-служба госоргана.

Об инциденте стало известно из СМИ. По данным средств массовой информации, 24 июля на детской площадке за городком «Лукоморье» мальчик упал с качелей из-за обрыва цепи. Он травмировал голову и челюсть, понадобилась медицинская помощь.

Следователи устанавливают все обстоятельства, причины и условия произошедшего. Будет дана правовая оценка действиям лиц, ответственных за содержание и обеспечение безопасности качелей. Кроме того, прокуратура Советского района организовала проверку по факту инцидента.

Виталина Ярховска