Силовики разбираются со смертью новорожденного в Березниках

СУ СКР по Пермскому краю и прокуратура региона устанавливают обстоятельства смерти ребенка. Тело новорожденного было обнаружено вечером 12 августа возле одного из домов в Березниках. «При осмотре тела признаков насильственной смерти не установлено»,— сообщает СУ СКР.

Проверка проводится по признакам преступления, предусмотренного ст. 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка).

Прокуратура уточняет, что установлена личность женщины, родившей ребенка: это 16-летняя местная жительница.

Следователями проведен осмотр места происшествия. Назначены и проводятся необходимые судебные экспертизы, опрашиваются очевидцы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.