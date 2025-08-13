Школа рядом с Ярославлем сдана в эксплуатацию

Получено разрешение на ввод в эксплуатацию школы на 350 мест в поселке Заволжье Ярославского округа. Об этом сообщили в правительстве области.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что строительство объекта завершили в конце июня 2025 года. Последний месяц школа проходила экспертизу для ввода в эксплуатацию.

«Получили разрешение на ввод в эксплуатацию школы в поселке Заволжье. Это значит, что новое образовательное учреждение готово принять учеников»,— сообщил губернатор Михаил Евраев.

Напомним, что стоимость строительства составила 530 млн руб. Само здание имеет сложную форму из нескольких блоков, окружено оно большой спортивно-игровой зоной. Имеется и парковка для школьных автобусов.

Алла Чижова