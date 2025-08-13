В Самарской области с начала года выявили более 20 нелегалов финансового рынка

В Самарской области в первом полугодии 2025 года выявили 23 нелегальных участника финансового рынка, большинство из которых — так называемые «черные кредиторы». Эти организации выдавали потребительские займы, маскируясь под комиссионные магазины и ломбарды. Об этом сообщили в региональном отделении Волго-Вятского ГУ Банка России

Нелегальные кредиторы предлагали займы под видом комиссионной торговли, что является нарушением закона. В комиссионных магазинах деньги выдаются только после продажи вещи, а настоящие ломбарды должны предоставлять залоговые билеты. Кроме того, легальные ломбарды обязаны быть зарегистрированы в государственном реестре. Обращение к нелегальным кредиторам может привести к потере заложенного имущества или выплате завышенных процентов.

Для проверки легальности финансовых услуг можно воспользоваться сайтом Банка России, где доступен справочник финансовых организаций. Важно убедиться, что интересующая организация не входит в список компаний с признаками нелегальной деятельности.

Андрей Сазонов