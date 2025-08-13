«Салаватстекло» продлило контракт с гендиректором до 2030 года

Генеральный директор АО «Салаватстекло» Сергей Агуреев, возглавляющий компанию с 2010 года, останется в должности на очередные пять лет. За это решение проголосовали все семь членов совета директоров «Салаватстекла».

Сергей Агуреев родился в 1968 году. В группе компаний, связанных с предпринимателем Радиком Султановым, работает с 2003 года. В разное время работал первым заместителем гендиректора ОАО «Искож», руководил этим же предприятием, был исполнительным директором АО «Салаватстекло». Этим летом вошел в состав совет директоров АО «Уфанет».

АО «Салаватстекло» — один из крупнейших российских производителей листового стекла. Компания зарегистрирована в 2002 году в Салавате, активы расположены в Башкирии, Дагестане и Саратовской области. В группу компаний также входят АО «Салаватстекло Волга», ООО «Салаватстекло Каспий», АО «Уфимский завод эластомерных материалов, изделий и конструкций» (УЗЭМИК), Salavat Glass Company LLC. 75% акций компании принадлежит ООО «Компания "РИА"» Радика Султанова. По данным «СПАРК-Интерфакс», в 2024 году выручка «Салаватстекла» составила 12,1 млрд руб., чистая прибыль — 1,6 млрд руб.

Идэль Гумеров