Житель Башкирии осужден за мошенничество с компенсацией за аварийное жилье

Белебеевский городской суд признал местного жителя виновным в мошенничестве в крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК РФ), сообщает пресс-служба управления СКР по Башкирии. Он приговорен к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком на тот же срок.

По материалам дела, в 2020 году осужденный купил квартиру в аварийном доме в селе санатория Глуховского за 30 тыс. руб. В 2021 году он, чтобы получить компенсацию при расселении дома, фиктивно продал квартиру знакомой. Затем знакомая передала полученные от администрации сельского поселения 450 тыс. руб. фигуранту уголовного дела.

На недвижимое имущество осужденного наложили арест. Отмечается, что он возместил причиненный ущерб.

Майя Иванова