Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Котельную Иркутского авиационного завода отремонтируют за 3,8 млрд рублей

Дом.РФ направит на реконструкцию котельной филиала ПАО «Яковлев» Иркутского авиационного завода 3,8 млрд руб. Завершить работы и ввести объект в эксплуатацию планируется в третьем квартале 2028 года. Проект был одобрен правительственной комиссией по региональному развитию под председательством заместителя председателя Правительства РФ Марата Хуснуллина.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«Котельная будет обслуживать четыре жилых комплекса общей площадью 236 тыс. кв. м, которые планируется возвести на территории», — прокомментировал Марат Хуснуллин.

В июле 2025 года мэр Иркутска Руслан Болотов во время посещения Иркутского авиационного завода генеральным директором госкорпорации «Ростех» Сергеем Чемезовым сообщил, что выход на серийное производство среднемагистрального пассажирского самолета МС-21 потребуют привлечения дополнительного числа специалистов.

Для размещения персонала, по его словам, ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» и ПАО «Яковлев» совместно с администрацией города приступили к работе по увеличению мощности теплоисточников, обслуживающих промзону завода и жилой массив Иркутска-2, который планируется расширить.

Лолита Белова

Новости компаний Все