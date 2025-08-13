Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить ситуацию с отказом в предоставлении жизненно необходимых лекарств инвалиду из Заинска. Об этом сообщает Информационный центр СК России.

Глава СК поручил проверить отказ в лекарствах инвалиду из Заинска

Фото: Информационный центр СК России

Фото: Информационный центр СК России

По данным ведомства, мужчине-инвалиду с мая 2025 года не предоставляется жизненно необходимый препарат. Приобрести медикамент за свой счет он не может из-за отсутствия финансовой возможности. Обращения в компетентные органы результатов не принесли.

Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК по Татарстану Валерию Липскому доложить о промежуточных результатах процессуальной проверки и принятом решении. В СУ СК по республике организована процессуальная проверка по факту нарушения прав инвалида на качественное медицинское обеспечение. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Анар Зейналов