Объем средств на счетах жителей Челябинской области увеличился на 21%

На начало июля 2025 года жители Челябинской области держали на вкладах и счетах в банках, исключая счета эскроу, более 874 млрд руб. За год объем средств вырос на 21%, сообщает пресс-служба регионального отделения Уральского ГУ Банка России.

Максимальная процентная ставка по депозитам в рублях кредиторов, привлекающих наибольший объем вкладов, к июлю этого года составляла 17,9%, тогда как за аналогичный период 2024-го она находилась на уровне 16,6% годовых. Что касается вложений в иностранной валюте, за год они снизились на 11%, заняв долю в 3% в общем объеме сбережений.

Виталина Ярховска