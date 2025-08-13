Саперы ликвидировали последствия падения БПЛА на Ополченской в Волгограде

На территории 16-этажного жилого дома по ул. Ополченской в Тракторозаводском районе Волгограда саперы завершили работы по ликвидации последствий падения обломков беспилотника. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Напомним, ранее сегодня, 13 августа, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров рассказал о падении обломков БПЛА на крышу указанного дома. В связи с этим пришлось эвакуировать жильцов.

По данным городской администрации, сейчас жильцы многоэтажки возвращаются в свои квартиры. Находившихся в пункте временного размещения граждан муниципальное транспортное предприятие обеспечило транспортом. Ранее вносились коррективы в маршруты общественного транспорта. Теперь же он работает в обычном режиме.

Павел Фролов