Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Екатеринбуржцев оштрафовали за попытку уехать в Краснодар в вагоне с углем

Пытавшихся уехать в Краснодар в вагоне с углем двух жителей Екатеринбурга оштрафовали на 2 тыс. руб., передает управление на транспорте МВД России по Уральскому федеральному округу (УрФО).

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Нарушителей 28 и 25 лет обнаружили в Челябинской области на станции Флюсовая Южно-Уральской железной дороги. Машинист грузового поезда увидел на 14 вагоне двух посторонних людей. Сообщение в дежурную часть линейного отдела полиции на станции Златоуст поступило ночью 12 августа. Нарушители сообщили полицейским, что залезли в грузовой полувагон в Екатеринбурге, с собой у них были рюкзаки с вещами. Их доставили в служебное помещение транспортной полиции.

В отношении уральцев составили протоколы по ч. 1 ст. 11.17 КоАП РФ за нарушение правил поведения на железнодорожном транспорте и назначили им штрафы.

Ирина Пичурина

Новости компаний Все