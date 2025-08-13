Посвященную Оби статую установят на барнаульской набережной

Стальную статую в виде женского образа, олицетворяющую реку Обь, установят на набережной в Барнауле. О планах благоустройства территории говорится в сообщении официального сайта столицы Алтайского края по итогам совещания по вопросам установки арт-объекта.

Фото: Андрей Луковский, Коммерсантъ

Высота статуи составит 4 м. «Скульптура будет ориентирована лицом на восток. Лицевую часть подпорной стенки украсит название объекта, буквы которого выполнены из листовой бронзы»,— рассказала на совещании руководитель отдела по развитию туризма Юлия Трепезникова. Кроме того, по ее данным, на тротуаре набережной планируется разместить изображение всего русла Оби и бронзовые символы городов, построенных на ее берегах.

В 2025 году Барнаул по итогам конкурса получил краевую субсидию в размере 51,4 млн руб. на реализацию проектов туристского кода городского центра.

Валерий Лавский