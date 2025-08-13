В новом пермском зоопарке не будет слонов

В новом пермском зоопарке, недавно открывшемся на ул. Архитектора Свиязева, 17в, не будет слонов. Об этом рассказала в эфире радио «КП» директор зоопарка Юлия Шитова, пишет perm.kp.ru. Большая часть животных уже перевезена с территории старого зоопарка в новый. Осталось перевезти животных, которые недавно обзавелись потомством. Кроме того, коллекция будет постепенно пополняться, но уже сейчас известно, что слоновник в новом зоосаде строить не станут.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

«Увы, слонов не будет, потому что изменились требования к их содержанию,— уточнила Юлия Шитова.— По новым правилам животные должны содержаться преимущественно на естественном грунте, а у нас для этого неподходящий климат — слишком холодно». На территории леса, где ранее планировалось возвести слоновник, в дальнейшем предполагается обустроить зону для досуга людей и семейного отдыха. Возможно, там появится площадка для занятий скандинавской ходьбой.

Напомним, ранее в пермском зоопарке жил слон Джонни, родившийся в Индии в 1965 году. Согласно информации на сайте зоосада, в Пермь его привезли годовалым слоненком летом 1966 года из Москвы. Летом 2011 года слон Джонни умер, после этого других слонов в пермском зверинце было.

Новый пермский зоопарк в Индустриальном районе Перми открылся для посетителей на минувшей неделе. Общая площадь природно-ландшафтного парка составляет 25 га. В новом зоосаде более 90 вольеров, максимально приближенных к естественной среде обитания для представителей различных видов фауны, и 54 искусственных водоема. В пять тематических комплексов: «Лесная мозаика», «Полярный мир», «Обитатели гор», «Африканская саванна», «Тропический рай и страна обезьян» — перевезена большая часть животных.