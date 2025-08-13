За гибель монтажника со строительной фирмы взыскали 3,5 млн рублей

Дзержинский суд Перми взыскал с ООО «СМУ-1» компенсацию за смерть рабочего, погибшего при выполнении трудовых обязанностей. Об этом сообщает государственная инспекция труда (ГИТ).

Монтажник ООО «СМУ-1» погиб 29 октября 2024 года на стройплощадке участка автомобильной дороги на шоссе Космонавтов, 61. Причиной гибели стало обрушение на рабочего стены и завал грунта.

В ходе расследования несчастного случая было установлено, что ООО «СМУ-1» не соблюдало требования проекта производства работ и инструкции по монтажу и эксплуатации изготовителя машин. Все это и привело к нарушению требований обустройства траншеи при проведении земляных работ. Решением Дзержинского суда Перми в пользу членов семьи пострадавшего с работодателя взыскана компенсация морального вреда в размере 3,5 млн руб.