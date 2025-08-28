«Меняется в целом подход к оценке, идет большее погружение в суть проекта»

Группа SRG уверенно занимает лидирующую позицию среди крупнейших российских компаний, оказывающих консультационные услуги в области стоимостной оценки. Компания является стратегическим партнером ведущих российских банков, государственных структур и предприятий. О том, какие трансформации сейчас переживает рынок оценочных услуг в России и как компаниям адаптироваться к этим изменениям, рассказал управляющий партнер группы SRG Федор Спиридонов.

Тенденции рынка оценки

Одной из главных тенденций современного рынка является рост спроса на комплексные услуги. Традиционная финансовая оценка дополняется проведением процедуры due diligence, включающей анализ финансовых показателей, налоговых обязательств, юридических аспектов и потенциальных рисков. Такой подход необходим для обеспечения уверенности покупателя и кредитора в надежности инвестиционного проекта. Компании, как правило, покупаются с использованием кредитных средств, поэтому важно, чтобы объект сделки смог обеспечить их возврат. Высокие ставки существенно влияют на процесс приобретения имущества и реализацию инвестпроектов. В целом объекты стали рассматриваться и анализироваться более детально. Покупатели и продавцы заинтересованы в объективной оценке будущих денежных потоков и минимизации риска невыплаты задолженности.

Сейчас наблюдается смещение фокуса в госсектор. Государство становится активным игроком на рынке M&A как с точки зрения покупки активов, так и их продажи. Кроме того, растет число инвестпроектов с госучастием. В связи с этим вырос спрос на финансовое моделирование, которое помогает наглядно оценить эффективность вложений в актив.

Доверие клиентов и отрасли

Одним из ключевых факторов успеха компании является ориентация на высокое качество услуг и надежность результата. Клиенты хотят получить максимум за короткие сроки. Процессы на всех этапах оценки должны происходить быстро и четко. От консультантов также ждут полноценного погружения в бизнес, рассчитывают получить полноценную консультацию по деталям потенциальной сделки. Еще один важный аспект — сопровождение результатов работы у заинтересованных лиц, например в банках или государственных структурах. Меняется в целом подход к оценке, идет большее погружение в суть проекта.

Группа SRG зарекомендовала себя как надежный партнер, обладающий ключевым преимуществом — строгое соблюдение дедлайнов. Нам доверяют за счет высокой комплексной экспертизы емких инвестиционных проектов, поддерживаемых государством. Компания обеспечивает сопровождение проектов на всех этапах: от проектирования и привлечения финансирования до ввода объекта в эксплуатацию, обеспечивая баланс финансово-экономических показателей для всех участников проекта. Мы построили уже более 1 тыс. финансовых моделей для крупнейших предприятий на всей территории РФ. Правильность выбранного курса подтверждается результатами. Прошлый год был успешным для SRG: выручка росла, несмотря на высокую ключевую ставку ЦБ РФ и другие экономические неопределенности. Это во многом обусловлено тем, что наши клиенты проявляют достаточно высокую активность на рынке слияний и поглощений, а также имеют большое количество инвестпроектов с госучастием.

Для нас важно поддерживать оценочную деятельность, именно поэтому много лет назад было принято решение проводить крупнейшее мероприятие для профессионального сообщества оценщиков и смежных консультантов, всех профессионалов, связанных с экспертизой крупных сделок на территории России,— Международную конференцию по оценочной деятельности, которая традиционно проходит в октябре. Это вклад группы SRG в развитие отрасли.

Наша экспертиза также подтверждается членством в органах управления профессиональных общественных отраслевых объединений, таких как Совет по оценке при Минэкономразвития РФ, подкомитет по оценке «Деловой России», комитет в Ассоциации российских банков и правление Саморегулируемой организации оценщиков.

Мы высоко ценим накопленный опыт, поэтому готовы обмениваться знаниями с коллегами. Группа SRG открыта к партнерству, уверена в собственных силах и позитивно относится к здоровой конкуренции. Каждая компания имеет свои преимущества и особенности.

Развитие цифровых технологий

Развитие отрасли, будущее рынка оценочных услуг, рост нашей компании сложно представить без цифровизации. Искусственный интеллект — мощный инструмент, который широко применяется в разных сферах. Он способен существенным образом изменить бизнес-процессы, например ускорить принятие решений, убрать рутину и помогать оценщикам анализировать большие массивы данных. Появление ИИ однозначно поменяет рынок, однако квалифицированные специалисты будут требоваться и в дальнейшем. Ответственность и риски слишком большие, чтобы доверять это роботам, однако человек уже сейчас учится работать в коллаборации с ИИ. В SRG также проводятся эксперименты, направленные на его внедрение во всех направлениях. Надеемся увидеть первые результаты уже в конце года.

Начиная свой путь с моноуслуги, с оценочной деятельности, мы первые, кто автоматизировал оценку для целей ипотеки. Так появились наши собственные цифровые решения, в том числе на базе ИИ: IT-платформа «Фабрика сделок», которая автоматизирует процессы сделок с жилой недвижимостью, и аналитическая система для оценки стоимости жилья. SRG также развивает ERP-систему ORIS, которая помогает оцифровывать бизнес-процессы в сфере охраны труда, и HALP — платформу для оценки личностных характеристик сотрудников.

Будущее отрасли и новые горизонты развития

Отрасль будет оставаться востребованной до тех пор, пока рынок активен. Причины просты: каждая сделка сопровождается оценкой активов, каждый кризис приносит новую волну банкротств и распродаж задолженностей, каждое крупное объединение порождает необходимость нового раунда переговоров.

Деятельность группы SRG сосредоточена на том, чтобы сделать жизнь людей лучше и проще, повышая эффективность работы наших клиентов. Благодаря этому и качественной работе мы повышаем доверие к себе.

В настоящее время все отрасли в той или иной степени сталкиваются с дефицитом кадров. Оценочные компании зачастую борются друг с другом за сотрудников. Сейчас мало найти хорошие кадры — их необходимо удержать. Мы в SRG тщательно подходим к отбору, оценивая не только профессиональные компетенции, но и личностные качества. Смотрим на мотивацию, самоотдачу, готовность моментально включаться в проект и развиваться. У нас отличная программа адаптации новых сотрудников.

Мы делаем ставку на людей и развитие человеческого капитала. Успех бизнеса определяется качеством подготовки сотрудников, поэтому группа SRG стремится сформировать команду настоящих профессионалов, убежденных в том, что их профессия — самая лучшая. Я уверен, что каждый сотрудник независимо от должности должен четко осознавать свое место в общей структуре компании, понимать собственную ценность и нести ответственность перед клиентами. Молодым людям сегодня важна сопричастность.

Компания прилагает большие усилия, создавая качественную корпоративную культуру — конструктивную среду для управленцев и специалистов высокой квалификации, достойную мотивацию, одновременно развивая и молодых специалистов. SRG ставит перед собой амбициозные задачи и задает уверенный вектор на развитие. Мы заинтересованы в том, чтобы люди, которые к нам приходят, оставались в компании надолго.

Группа SRG большое внимание уделяет и следующему поколению. Фонд «Алтай» оказывает поддержку детям и молодежи, помогая раскрыть их потенциал в области фундаментальных наук: математики, физики и аналитики. С этой целью каждый год проводится физико-математический турнир «Золотые умы Алтая», где талантливые молодые люди могут проявить себя.