В Саратове девушка получила лекарства и медизделия благодаря прокуратуре

В Саратове прокуратура добилась обеспечения 19-летней девушки лекарствами и медицинскими изделиями. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

В ходе проверки прокуратура Кировского района Саратова выяснила, что девушка является инвалидом и страдает сахарным диабетом. Ей требуются лекарства и медицинские изделия для определения уровня глюкозы в крови по жизненно важным показаниям. При этом долгое время ее этим не обеспечивали.

По итогам проверочных мероприятий надзорное ведомство попросило суд обязать региональный минздрав и лечебное учреждение устранить нарушения. В итоге девушка получила необходимые лекарства и медицинские изделия.

Павел Фролов