В Самаре закрыли движение трамваев на двух улицах

В Самаре временно демонтируют рельсы для реконструкции тепломагистрали на пересечении улиц Советской и Нагорной. С 13 по 21 августа трамваи не будут ходить по улицам Ташкентская и Советская на участке между остановками «15-й микрорайон» и «Улица Ставропольская». Об этом сообщает городская администрация.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Для удобства пассажиров на рейс выпущены два бесплатных автобусных маршрута. Первый из них следует от 15-го микрорайона до Юнгородка через проспект Карла Маркса, улицу Алма-Атинскую и проспект Металлургов. Второй маршрут идет от 15-го микрорайона до пересечения проспекта Металлургов и улицы Советской.

Трамваи № 13 продолжат движение по обычному маршруту, но с дополнительными вагонами. В часы пик интервал движения будет сокращаться до 5-6 минут. Первый рейс отправляется от остановки «Костромской переулок» в 05:45 (MSK+1), а последний — в 21:52. Трамваи маршрута № 24к временно отменяются, а маршруты № 21, 24 и 25 проследуют по измененной схеме движения.

Георгий Портнов