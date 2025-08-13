В Челябинской области запретили ввоз 19 тонн перца и слив из-за нарушения

На автомобильном пункте пропуска в Челябинской области остановили машину, перевозившую 19 т растительного груза. Ее не пропустили через границу и направили обратно в Кыргызстан из-за неполной маркировки одного из товаров, сообщает пресс-служба Уральского межрегионального управления Россельхознадзора.

Транспорт проверили на пункте пропуска «Бугристое» в Троицке. Машина следовала из Таласской области и пыталась провезти 16,5 т сладкого перца, 2,5 т сливы и 0,2 т древесного крепежного материала. Продукцию нужно было доставить в Москву. Однако сотрудники Россельхознадзора выявили, что в маркировке слив не было информации о месте ее происхождения.

Перевозчика оштрафовали по ст. 10. 2 КоАП РФ (нарушение порядка ввоза).