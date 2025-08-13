В Саратове суд наказал детского хирурга за смерть 16-летней пациентки

В Саратове суд вынес приговор в отношении 64-летнего детского хирурга ГУЗ «СОДКБ» по уголовному делу о причинении смерти по неосторожности несовершеннолетней (ч. 2 ст. 109 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Саратовской области.

Как выяснилось в суде, 11 сентября 2023 года фигурант во время операции 16-летней пациентки неверно выбрал тактику хирургического вмешательства и допустил дефекты оказания медпомощи на этапе подготовки к операции. Это привело к смерти несовершеннолетней. Судебно-медицинская экспертиза показала, что имела место врачебная ошибка.

Свою вину фигурант не признал. По решению суда он получил 2,5 года ограничения свободы. Сбором доказательств вины занимался следственный отдел по Фрунзенскому району Саратова.

По информации пресс-службы СУ СКР по Саратовской области, по итогам рассмотрения представления следователя с участием представителей регионального минздрава было решено привлечь четырех сотрудников ГУЗ «СОДКБ» к дисциплинарной ответственности.

Павел Фролов